Campania zona gialla, De Magistris: "Sollevato, ma c’è qualcosa che non torna"

"Sono sollevato dal fatto che siamo zona gialla ma voglio capire se è una valutazione empirica su dati oggettivi o se c’è qualcosa che non torna", a dirlo è il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in collegamento a "Mattino Cinque".

Il primo cittadino partenopeo sottolinea che "la realtà è più grave di quello che risulta dai dati" e secondo lui "non c'è una correlazione effettiva tra i dati che arrivano dalla Regione Campania e la realtà, la realtà è più grave dei numeri".

"Quindici giorni fa il presidente della Regione annunciava un imminente lockdown perché la situazione negli ospedali era al collasso, e confermo che la situazione negli ospedali e non solo negli ospedali è al collasso", ha aggiunto De Magistris secondo cui "in questi mesi poco o nulla si è fatto, che è bastato un aumento dei contagi non fortissimo per andare già al collasso".