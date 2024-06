Campania, gli stipendi d'oro ai "portaborse" del Consiglio Regionale: "Pagati come dirigenti"

Un danno erariale totale da 3,7 milioni di euro. A tanto ammonterebbero, secondo la Corte dei Conti, gli stipendi d'oro pagati ad alcuni "portaborse" in attività nel Consiglio Regionale della Campania. In 17 persone, tra attuali ed ex consiglieri regionali, dovranno rispondere ai magistrati contabili sulle delibere "facili" di soldi pubblici erogati in favore dei collaboratori politici. L'inviato di "Fuori dal Coro" Marco Agostini ha provato a sentire alcuni nomi coinvolti come l'ex consigliere Pd Antonio Marciano che deve chiarire su retribuzioni da 197mila euro.