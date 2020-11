Campania, medici contro De Luca: quei "furbetti" reggono un sistema sanitario alla canna del gas, altri furbetti l'hanno violentata

"Quei 'farabutti' reggono da anni un sistema sanitario regionale alla canna del gas, a causa di veri farabutti che hanno violentato, distrutto, utilizzato la sanità come un bancomat". Così i medici campani nella dura lettera al presidente De Luca, per le dichiarazioni sui lavoratori che per evitare la nottata direbbero che non ci sono posti liberi in terapia intensiva. "Siamo stanchi delle sue illazioni, se ha prove vada in Procura", aggiungono.