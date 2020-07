Campania, De Luca: chiusura per negozi che non usano mascherine

"E' pronta una nuova ordinanza per la chiusura dei negozi qualora non solo gli addetti, ma anche i clienti, non dovessero usare le mascherine di protezione". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Sono preoccupatissimo. A settembre, con la riapertura delle scuole, si rischia la ripresa del contagio e a quel punto si dovrà chiudere tutto", ha aggiunto.