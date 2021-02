Camorra, questura Napoli vieta funerali pubblici per il boss Raffaele Cutolo

Ansa

Il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, ha vietato qualsiasi solennità per le esequie del boss della Nuova Camorra Organizzata, Raffaele Cutolo. I funerali, quindi, non potranno essere pubblici. Cutolo era detenuto al 41 bis ed è morto mercoledì nel carcere di Parma. Dopo l'autopsia prevista sabato, la salma sarà trasferita a Ottaviano, in provincia di Napoli, città natale di Cutolo ed ex roccaforte del boss.