Camorra, elezioni condizionate da clan: arrestato ex sindaco Capua

I carabinieri di Caserta hanno arrestato Carmine Antropoli, sindaco di Capua per due mandati consecutivi (dal 2006 al 2016) per concorso esterno in associazione mafiosa. In manette è finito anche Francesco Zagaria, imprenditore di Casapesenna e affiliato al clan dei Casalesi. Secondo gli inquirenti, il gruppo criminale avrebbe condizionato lo svolgimento delle elezioni amministrative per il Consiglio comunale di Capua, tenutesi il 5 giugno 2016.