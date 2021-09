Camorra, 35enne ucciso vicino a una chiesa nel Napoletano

ansa

Un pregiudicato di 35 anni, Francesco Immobile, è stato ucciso in un agguato di camorra a Torre Annunziata (Napoli). Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia. L'uomo si trovava nel piazzale antistante la Chiesa di Sant'Alfonso, non distante dalla sua abitazione, quando è stato raggiunto da una serie di colpi di arma da fuoco che non gli hanno lasciato scampo.