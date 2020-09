Caivano, don Maurizio Patriciello: "Il dolore di questa famiglia è il nostro dolore"

"Il dolore di questa famiglia è un nostro dolore, di un quartiere intero". Sono le parole di don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano, che ha celebrato il funerale di Maria Paola Gaglione la 18enne che ha perso la vita a seguito di un incidente in scooter e per il quale è in carcere Michele, il fratello della giovane, con l'accusa di omicidio preterintenzionale.

"Ognuno - ha continuato il sacerdote storico del comune campano - ha partecipato a questo dolore a modo proprio: gli applausi i palloncini le colombe volate in cielo". "Per chi ha fede - ha concluso don Patriciello - la nostra consolazione è che adesso Paola è presso il trono di Dio".