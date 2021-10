Cade da balcone abitazione, grave 26enne nel Napoletano

ansa

Un 26enne è ricoverato in gravi condizioni nell'Ospedale del Mare a Napoli dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione in via Libertà a Portici. Sull'episodio indagano i carabinieri del Comune vesuviano. Il giovane è stato portato con un'ambulanza all'ospedale e le sue condizioni sono apparse subito gravi.