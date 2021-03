Cadaveri in strada a Napoli, l'ipotesi: rapina finita in tragedia | Il rapinato indagato per omicidio, i legali: "Non è stato lui a investirli"

Ansa

E' ancora giallo, nel Napoletano, per i due uomini trovati morti in strada. I due sarebbero stati protagonisti di una rapina. La vittima Giuseppe Greco, 25 anni, indagata per omicidio volontario, è andata in caserma dai carabinieri, nella notte, per raccontare la sua versione dei fatti. Greco sarebbe stato aggredito dai due individui a bordo di uno scooter, ma "non sarebbe a conoscenza dei fatti avvenuti dopo", come spiegano i suoi legali.