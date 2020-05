Boss scarcerato e risarcito per "il trattamento inumano in cella"

Scarcerato e risarcito dallo Stato per il "trattamento inumano" a cui è stato sottoposto nel corso della detenzione. Patrizio Bosti, boss della camorra del Vasto-Arenaccia, tra i fondatori della cosiddetta Alleanza di Secondigliano, non è quindi solo tornato libero, ma ha anche ricevuto un assegno di 2.672 euro come parziale risarcimento del danno, per aver trascorso un lungo periodo della sua vita detentiva "in condizioni ritenute inumane".