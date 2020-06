Boss scarcerati durante epidemia, Pasquale Zagaria resta ai domiciliari

Non torna in cella il boss dei Casalesi Pasquale Zagaria, ai domiciliari da aprile per motivi di salute vista l'indisponibilità degli ospedali sardi, tutti riconvertiti all'emergenza Covid, di potergli garantire le cure per un tumore. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, su richiesta della difesa, ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale del decreto emanato per frenare la scarcerazione di malavitosi durante la pandemia.