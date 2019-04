Bimbo ucciso di botte a Cardito, "a scuola arrivava con i lividi"

Solo il 18 gennaio, riporta Il Corriere della Sera, dopo che la sorellina di Giuseppe si era presentata in classe con una profonda ferita a un orecchio, un lobo quasi strappato, le sue maestre stilarono una relazione per informare della situazione la dirigente Rosa Esca. Segnalazione che però rimase ferma in direzione dieci giorni e fu poi recuperata dalla polizia all'indomani della tragedia.



Il gip Antonella Terzi nell'ordinanza parla di "colpevole negligenza" della dirigente scolastica e definisce la segnalazione "debole quanto tardiva". Ora la posizione della funzionaria è al vaglio della Procura e il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, ha inviato gli ispettori presso l'istituto Quasimodo.



In un'intercettazione telefonica, emerge che una delle insegnanti del bimbo dice all'altra: "Non si poteva fare niente". E la collega: "Non è che non si poteva fare niente... non abbiamo fatto niente". Una delle maestre, inoltre, chiamava Giuseppe "scimmietella" perché si buttava sempre a terra, e lui rispondeva: "No, scimmia no".