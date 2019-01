Bimbo ucciso, convalidato il fermo del patrigno: omicidio aggravato

Il gip del tribunale di Napoli Nord ha convalidato il fermo del pm nei confronti di Tony Essobti Badre, l'uomo accusato dell'omicidio del piccolo Giuseppe, figlio della sua convivente, a Cardito. In seguito all'udienza di convalida, il giudice ha emesso nei confronti del 24enne un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato da futili motivi e per lesioni aggravate.