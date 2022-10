Bimbo ucciso a Cardito (Napoli): ergastolo per patrigno e madre

Per il bimbo ucciso a Cardito (Napoli) il 27 gennaio 2019, la Corte di Assise di Appello del capoluogo campano ha confermato la condanna all'ergastolo per il patrigno Toni Essobti Badre e per la madre Valentina Casa.

In primo grado la mamma del piccolo Giuseppe era stata condannata a sei anni; ora l'incremento di pena per non aver impedito l'omicidio del figlio, ucciso a botte dal compagno, e il tentato omicidio dell'altra figlia. Per l'uomo è stata confermata la pena inflitta in primo grado.