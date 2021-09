Bimbo morto a Napoli, la madre: "Per favore non pubblicate foto e video"

IPA

"Per piacere non pubblicate più fotografie né video di mio figlio": è l'appello lanciato alla stampa e alle tv da Carmela, la madre di Samuele, il bimbo morto a Napoli precipitando dal balcone della sua abitazione. Distrutta dal dolore per la perdita del piccolo, la donna chiede "pietà" per Samuele. Intanto gli investigatori continuano a indagare sulla dinamica della tragedia.