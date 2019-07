Bimba stuprata e uccisa nel Beneventano, riesumata la salma ma sono spariti gli organi interni

"La nuova autopsia svolta sul corpo della povera Maria ha fatto emergere che nel corso del primo esame autoptico sono stati asportati e fatti sparire gli organi interni: siamo pronti a presentare denuncia per accertare cosa sia accaduto". E' quanto annuncia l'avvocato Fabrizio Gallo, legale del padre di Maria Ungureanu. "La prima autopsia accertò che la piccola era stata violentata e poi uccisa - aggiunge il penalista-. I risultati non furono del tutto chiari al punto che la Procura di Benevento ha chiesto ed ottenuto da un nuovo gip la riesumazione della salma. Il nuovo esame autoptico ha fatto emergere questa verità agghiacciante: non sono stati rinvenuti gli organi interni. Chiediamo con forza che venga fatta chiarezza in una vicenda da contorni ancora tutti da chiarire. Di fatto sono state cancellate tutte le tracce che possano fare accertare la verità su gli autori di questo omicidio".



Incidente probatorio a settembre - Proseguirà il 17 settembre l'incidente probatorio disposto, su richiesta del procuratore aggiunto della Procura di Benevento Giovanni Conzo, nell'ambito dell'inchiesta sulla tragica fine di Maria. Per quella data dovrebbero essere disponibili, se nel frattempo saranno recuperate alcune parti di organi, le conclusioni dei tre periti ai quali il giudice ha affidato l'incarico di procedere ad una serie di accertamenti anche di carattere biologico. Si tratta dei professori Cristoforo Pomara, Ciro Di Nunzio e Francesco Sessa, che hanno gia' eseguito a Catania le analisi di oltre trenta vetrini relativi ai vari tessuti dei panni indossati da Maria e lo scorso 3 luglio, a Foggia, una nuova autopsia della salma della piccola, fatta riesumare. Le operazioni sono avvenute alla presenza dei professori Fernando Panarese, consulente di Daniel Ciocan (indagato da tre anni per omicidio e violenza sessuale della piccola Maria), Tatiana Mangiullo e Marina Baldi per i genitori di Maria.



Solo Daniel Ciocan è indagato - Per l'omicidio è indagato solo Daniel Ciocan. Il gip aveva archiviato la posizione di Cristina Ciocan (sorella di Daniel). Le indagini, prolungate a gennaio di altri sei mesi, avrebbero dovuto fare chiarezza su diversi punti, uno su tutti: la piccola, alta 1 metro e 45 centimetri, come avrebbe potuto annegare nella piscina la cui massima profondità è di 1,35 metri.