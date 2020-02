Benevento, schiaffi e punizioni a bimbi materna: divieto dimora a 4 maestre

Schiaffi al volto, colpi sul capo, strattonamenti, pizzichi e punizioni che prevedevano di lasciare i bambini rinchiusi in una stanza buia: sono le accuse per quattro maestre del Beneventano per le quali è scattato il divieto di dimora nel comune di Airola, nel Beneventano. Le indagini, condotte anche con l'ausilio di riprese video, sono scattate in seguito alla denuncia, nel novembre 2018, di una madre di una bimba di 3 anni.