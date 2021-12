Italy Photo Press

Avrebbero pubblicato online video e foto mentre era in atteggiamenti intimi, se non avesse pagato 257mila euro totali. Nel caso in cui avesse deciso di non cedere al ricatto, avrebbero fatto del male anche alla sua famiglia. Per questo due uomini, 49 e 35 anni, entrambi imprenditori di Cusano Mutri, in provincia di Benevento, sono stati arrestati dai carabinieri di Cerreto Sannita con l'accusa di stalking e tentata estorsione in concorso. L'ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Benevento, su richiesta della procura sannita.