Benevento, arrivò come migrante su un barcone: ora ha realizzato il sogno di laurearsi

Nel 2014 fuggì dal suo Paese, il Gambia, e dall'inferno libico. Sbarcò in Sicilia per poi essere mandato in Campania, dove a Benevento ha trovato accoglienza e poi un lavoro. E dove, piano piano, è riuscito a realizzare il suo sogno: laurearsi. Questa è la storia di Yankuba Darboe, appena diventato dottore in Scienze e Tecnologie all'Università del Sannio. "Sono stato fortunato a sbarcare vivo, ora voglio aiutare la gente", ha detto.

Esempio di integrazione - Quella di Yankuba Darboe potrebbe essere una storia di disperazione e speranza come tante. Ma con un lieto fine e soprattutto con la dimostrazione concreta di come una buona accoglienza e un giusto inserimento nella realtà locale e nel suo mondo lavorativo possano essere un vantaggio e un'opportunità per tutti.

Il lavoro e lo studio - Arrivato a Benevento, infatti, Yankuba ha iniziato a lavorare presso la Caritas diocesana e nel frattempo non ha trascurato lo studio. Dopo essersi diplomato è diventato operatore allo Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, continuando sempre a non mollare i libri. E riuscendo così a realizzare quello che ha sempre detto essere il suo sogno: la laurea. Sogno realizzato all'Università del Sannio dopo aver discusso una tesi sulle "cellule staminali nelle applicazioni terapeutiche".

Auguri speciali - Il suo dipartimento lo ha celebrato a dovere: "Auguri a tutti i laureati di oggi al Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Un augurio speciale a Yankuba Darboe che ha discusso una tesi in Scienze Biologiche su "Le cellule staminali nelle applicazioni terapeutiche". Yankuba arriva dal Gambia e dopo la Libia e il viaggio in mare, Benevento è la città in cui vuole vivere", si legge sulla pagina Facebook dell'ateneo.

Fare comunità - La laurea di Yankuba "è la dimostrazione sempre più tangibile di come sia possibile fare comunità nell'accompagnamento dei nostri studenti durante il loro percorso di studio e quanto ciò sia vincente per il raggiungimento di obiettivi di vita di giovani ragazze e ragazzi", ha commentato la direttrice del dipartimento, Maria Moreno.

Il sogno di Yankuba - Yankuba ha sempre avuto le idee molto chiare. “Dopo la laurea se posso devo cambiare il mondo. Voglio aiutare la gente. La fortuna più grande è quella di essere riusciti a sbarcare vivi. Io lo dico tutti i giorni ai ragazzi qui con me che stiamo stati fortunati. Grazie al Signore non ho vissuto nemmeno un giorno per strada”, ha detto in un’intervista diffusa dalla Caritas Sale della Terra e riportata dal quotidiano locale “L’Occhio di Benevento”.