Benevento, a breve la notifica la multa a Salvini senza mascherina

E' questione di ore per la notifica, da parte della Polizia municipale di Benevento, della multa al leader della Lega Matteo Salvini ed ai due parlamentari campani Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa per non aver indossato la mascherina, come previsto dalla normativa in vigore dal 18 agosto, in occasione di una manifestazione del 25 agosto. Le multe sono state inflitte a diverse persone, non solo a Salvini, ha precisato il sindaco Mastella.