Avellino, truffe assicurative: 11 arresti, oltre 270 indagati tra cui avvocati e medici | C'era anche chi si faceva spaccare i denti

Undici persone sono state arrestate dai carabinieri perché sospettate di far parte di una organizzazione dedita alle truffe assicurative.

Nell'indagine, coordinata dalla Procura di Avellino , 278 persone , tra cui 17 medici, 3 avvocati e 2 titolari di studi di infortunistica stradale , risultano indagate. Gli investigatori hanno posto sotto sequestro beni immobili e mobili per un valore di 273mila euro nei confronti di 10 indagati, ritenuti i promotori dei gruppi criminali che assoldavano persone in precarie condizioni economiche , in alcuni casi anche minorenni o affette da gravi patologie, per simulare incidenti stradali . Le vittime acconsentivano a subire lesioni anche di particolare gravità, con la promessa che avrebbero ricevuto un maggiore risarcimento quanto più gravi fossero stati i danni: dalle ecchimosi alle abresioni fino alla rottura di denti o lesioni agli arti.