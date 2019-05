Avellino, tredicenne pestato a sangue nei bagni di una scuola media

L'episodio di bullismo è avvenuto nei bagni del Convitto Nazionale Pietro Colletta di Avellino. "La scuola - denuncia su Facebook il papà del ragazzino picchiato a sangue - dovrebbe essere innanzitutto un luogo sicuro ed educativo. Oltre che di formazione. Invece ecco quanto accaduto a mio figlio... dopo averlo lasciato, come ogni mattina, tra le mura di un istituto scolastico della città, sono andato a riprenderlo per accompagnarlo all'ospedale in queste condizioni".



"Oggi - aggiunge - è capitato a mio figlio (che per fortuna è forte), ma domani potrebbe capitare a qualsiasi altro ragazzo. Tutte le istituzioni devono fare la propria parte per prevenire e reprimere fenomeni di bullismo... diversamente ognuno ha fallito". Al post viene inoltre allegato il referto medico, dove si legge che il 13enne ha riportato un "trauma oculare sinistro e arcata dentaria inferiore, contusione della palpebra e della regione perioculare". Per lui una prognosi di 10 giorni.