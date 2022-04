Avellino, teneva la figlia segregata in casa da tre anni: 47enne arrestata

I carabinieri hanno arrestato una donna di 47 anni che avrebbe tenuto segregata la figlia ventenne in casa per tre anni ad Aiello del Sabato, piccolo centro alle porte di Avellino.

La giovane sarebbe stata chiusa a chiave in una stanza , spesso legata mani e piedi per impedirle di scappare. Le indagini sono scattate dopo la denuncia da parte della sorella 18enne della vittima. Le due giovani sono state trasferite in una struttura protetta .