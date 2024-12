Avellino, si finge carabiniere e chiede soldi a un'anziana: arrestato truffatore

Ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, un uomo si è fatto consegnare 24.500 euro da un'anziana spacciandosi per maresciallo dei carabinieri. "Suo figlio ha causato un grave incidente stradale e rischia l'arresto", aveva detto al telefono un 24enne impostore di origini napoletane, che dopo aver incassato il denaro è stato arrestato dai veri carabinieri, allertati dal figlio della donna che aveva assistito alla telefonata. Il truffatore, trasferito in carcere ad Avellino, è stato trovato in possesso di mezzo grammo di crack e di un coltello di genere proibito con lama di otto centimetri.