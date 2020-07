Avellino, investe e uccide un operaio e poi scappa: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un uomo per aver travolto e ucciso un operaio 50enne, impegnato in un cantiere per la realizzazione della fibra ottica. E' accaduto a Scampitella (Avellino). Dopo l'impatto, l'auto si è ribaltata e il conducente si è dato alla fuga a piedi, ma è stato rintracciato dai militari nella sua abitazione. Condotto in caserma e sottoposto agli accertamenti, il 44enne è stato arrestato per omicidio stradale.