Avellino, autovelox nascosto dietro a un cartello autostradale: polemica sui social

Un autovelox nascosto dietro a un cartello autostradale sul raccordo Avellino-Salerno è finito nel mirino di Luca Abete , volto noto di Striscia la Notizia. L'inviato del tg satirico ha postato su Facebook una foto della strumentazione per rilevare la velocità, posizionata pochi metri dopo il cartello che indica l'uscita di Serino. In breve tempo il post è diventato virale e si è scatenata la polemica sui social.

Nel post, diventato virale in poche ore, Luca Abete scrive: "Ma si... mettiamolo un bell'autovelox ben nascosto dietro a un mega cartello stradale! Oltre a giocare a 'nascondino' o pensare di limitare i rischi controllando la velocità, avrebbero potuto provare a rendere più sicuro un tratto di strada da sempre pericoloso. E voi che ne dite: vi piace questa istallazione artistica?".

Molte le risposte ricevute, in gran parte da parte di automobilisti contrariati per la posizione scelta. Alcuni utenti hanno invece fatto notare come nel tratto autostradale i limiti di velocità non vengono rispettati e l'installazione del velox può essere un buon detterente verso coloro che schiacciano un po' troppo il piede sull'acceleratore.