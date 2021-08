Angela Celentano, 25 anni fa la scomparsa nel nulla della bambina del Monte Faito

Sono passati 25 anni da quando il volto paffuto e sorridente di una bimba di 3 anni, Angela Celentano, finì sotto i riflettori. E lì rimane ancora oggi, 25 anni dopo la sua scomparsa durante una scampagnata in famiglia sul Monte Faito, a Vico Equense (Napoli). Da quel 10 agosto del 1996 si sono rincorsi falsi allarme e depistaggi che hanno portato le ricerche della piccola fino in Messico. Invano. Ma la famiglia non ha mai perso le speranze.