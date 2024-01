Agropoli (Salerno), marito e moglie morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Marito e moglie (lui di 63 anni e lei di 43) sono stati trovati morti in un'abitazione di Agropoli, in provincia di Salerno.

I carabinieri indagano sul caso. Non si esclude nessuna ipotesi, ma, al momento, la più battuta dagli investigatori è quella dell'omicidio-suicidio. In casa, c'era la figlia di 13 anni che però, a quanto si apprende, stava dormendo. A far scattare l'allarme è stata la mamma della donna che si è rivolta ai carabinieri perché la figlia non rispondeva alle telefonate.