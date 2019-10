Abusi su una ragazza a Napoli, reato estinto per alcuni minori

Il gup presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di alcuni dei minorenni arrestati in quanto ritenuti colpevoli di una violenza sessuale ai danni di una ragazzina, avvenuta nel maggio del 2017 sugli scogli di Marechiaro. La decisione è stata presa all'esito positivo della "messa alla prova". Altre analoghe posizioni che riguardano altri ragazzini coinvolti verranno prese in esame nel 2020.