A Sorrento il Comune vieta di circolare a torso nudo o in costume da bagno

A Sorrento è vietato circolare a torso nudo o in costume da bagno.

E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal sindaco, Massimo Coppola , per arginare, si legge nel documento, "un malcostume e comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza ". Da 25 a 500 euro la sanzione prevista per l'inosservanza del provvedimento.