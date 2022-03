A Pompei arriva il cane-robot: esplorerà i cunicoli della città archeologica alla ricerca di nuovi segreti

L' "aiuto" archeologo è in fase di sperimentazione nel Parco della città alle pendici del Vesuvio : si chiama SPOT e può ispezionare aree in sicurezza, fotografare e registrare dati utili a studiare e progettare interventi di recupero, restauro, manutenzione della città sommersa dall'eruzione del vulcano nel 79 dopo Cristo.

I nuovi arrivi -

Nel parco archeologico il robot a quattro zampe è già al lavoro ed è in grado di muoversi su diversi terreni per fare le sue ricerche. Con lui è stato utilizzato anche il Leica BLK2FLY, laser scanner volante capace di effettuare scansioni 3D in completa autonomia. SPOT può infilarsi facilmente nei cunicoli sotterranei esplorando i labirinti che si snodano intorno alla città sotto il vulcano e, chissà, rivelarci nuovi segreti su Pompei e il suo mistero.