Camorra, pizzo ai commercianti e ai venditori ambulanti dei gadget del Napoli anche durante la festa scudetto: 4 arresti

L'indagine

L'attività investigativa è stata svolta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli su coordinamento della Dda di Napoli. Attraverso il riscontro delle dichiarazioni rese dalle vittime agli inquirenti, l'indagine ha permesso di accertare in particolare le modalità del Tle (tabacco lavorato estero) di contrabbando a opera del gruppo criminale a cui gli indagati facevano riferimento, ai danni delle vittime, nonché le analoghe costrizioni di natura economica imposte alle stesse per la vendita della predetta merce. Inoltre, le modalità di violenta costrizione circa la prosecuzione dell'attività di venditore ambulante dei gadget della Ssc Napoli, a opera sempre dei soggetti in questione, nei confronti delle persone offese. E, ancora, la disponibilità, da parte degli indagati, di armi da fuoco per l'esercizio della relativa attività criminale di natura estorsiva.