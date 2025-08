Malore alla guida sull’A1, camionista muore dopo lo schianto

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polstrada e i sanitari del 118. L'autista è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di San Donato Milanese, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Le autorità stanno completando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto, ma l'ipotesi principale resta quella del malore fatale alla guida.