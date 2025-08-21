Caltanissetta, rubano lo scooter a un venditore di rose: i cittadini gliene comprano uno nuovo

Abdul "si era guadagnato" lo scooter "con sacrificio, centesimo dopo centesimo, per potersi spostare, lavorare dignitosamente e non pesare su nessuno. Un gesto vile, ingiusto, codardo. Chi ha rubato non ha solo portato via un mezzo: ha colpito la dignità di una persona che si fa il mazzo ogni giorno. Lanciamo un appello: ricompriamo lo scooter a Rosario! Un piccolo gesto da parte di tanti può diventare un grande atto di solidarietà", si legge nel testo a corredo della raccolta fondi sul sito Gofundme. In poche ore, l'aggiornamento: "Abbiamo insieme raggiunto l'obiettivo della raccolta! Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo raccolto 1.315 euro. Dopo le tariffe di transazione pari a 56,76 euro, l'importo netto è di 1.255,24 euro. Questa somma è stata regolarmente bonificata a Nicoletti Moto di Caltanissetta per l'acquisto di uno scooter elettrico, che sarà consegnato ad Abdul Sadim. Ogni singolo contributo ha fatto la differenza, e questo splendido risultato è merito solo vostro. A questo punto, le donazioni sono ufficialmente chiuse".