Caltanissetta, chi era il vigile del fuoco-eroe morto mentre stava spegnendo un incendio

È morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre stava tentando di spegnere un incendio scoppiato a Caltanissetta, in Sicilia. Così Alessandro Marchì, il vigile del fuoco-eroe, se ne è andato a soli 59 anni. Il caporeparto si trovava nei pressi di San Cataldo, in contrada Mimiani, nel Nisseno, quando si è sentito male mentre stava provando a domare le fiamme che, da giorni, stanno devastando ettari ed ettari di vegetazione. Cordoglio per la morte dell'uomo, che lascia la famiglia, è stato espresso da esponenti del governo e dall'intero corpo dei vigili del fuoco.