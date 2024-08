Continua l'emergenza siccità nella provincia di Caltanissetta. Oltre al razionamento, in nove Comuni è stata sospesa l'erogazione a causa dell'elevata torbidità dell'acqua veicolata dall'acquedotto Fanaco, in particolare quella in uscita dal potabilizzatore. Si tratta dei Comuni di Acquaviva Platani, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Montedoro, Bompensiere, Delia e Sommatino.