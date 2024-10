Chinotto tour, spopola il nuovo trend piccante delle influencer

"Sto portando questo format che si chiama "Chinotto Tour", consiste in attuare rapporti sia orali che completi con i fan. Giro per tutta l'Italia e i miei fan hanno la possibilità di incontrarmi e registrare il tutto insieme". La giovane, 19 anni, ha inoltre raccontato di aver deciso di lasciare la scuola proprio per poter continuare la sua attività. E aggiunge: "Chiaramente la mia famiglia è molto aperta mentalmente, l'unica cosa che mi hanno detto è di stare attenta alle malattie sessualmente trasmissibili".



E quando l'inviata del programma le chiede se si sia mai sentita umiliata per il suo lavoro, Sofia risponde: "In realtà no perché ho un'autostima veramente alta, però molte famiglie retrograde italiane non concepiscono questa mia ambizione lavorativa, quindi insultano la mia famiglia prima di passare da me".