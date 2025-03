California, coppia di italiani bloccata dopo la maternità surrogata: "Ora abbiamo paura di tornare"

Una coppia di italiani è bloccata in California da fine febbraio, dopo che il loro figlio ha visto la luce a San Diego. E' il primo bambino nato con maternità surrogata da quando è diventata "reato universale" in Italia. Dal 3 dicembre è entrata in vigore la legge, che prende il nome dalla relatrice Maria Carolina Varchi, deputata di FdI, che punisce la gestazione per altri con pene da 3 mesi a 2 anni e multe da 600mila a 1 milione di euro. "Per la coppia di giovani professionisti aretini, stesso sesso, entrambi meno di 40anni e dipendenti di una multinazionale, si pone il problema - spiega l'avvocato Gianni Baldini a la Stampa - di come rientrare in Italia con il bambino, evitando l'arresto e la multa".