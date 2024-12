Un'esplosione è avvenuta in una raffineria, in un sito Eni, a Calenzano. La Prefettura di Firenze: "Al momento un morto e tre feriti accertati". La colonna di fumo è visibile anche dai Comuni vicini. Lo rende noto sui social Eugenio Giani, il presidente della Regione Toscana. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. L'esplosione è stata avvertita anche in centri distanti dal luogo dove è avvenuta. Il Comune di Calenzano sui social: "Invitiamo la popolazione a non avvicinarsi all'area interessata. Ai residenti in zona raccomandiamo di tenere chiuse porte e finestre e spegnere eventuali impianti di climatizzazione". Il policlinico di Careggi ha attivato il piano di massiccio afflusso, in previsione di un massiccio arrivo di feriti.