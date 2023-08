Torna il caldo torrido, fino a 40 gradi nel weekend

Non ci saranno le fiammate di luglio con il record di 48 gradi toccati in alcune zone dell'interno, ma sul Mediterraneo arriverà di nuovo l'afa e clima torrido.

Caldo torrido e nuovo aumento delle temperature nel fine settimana per effetto dell'anticiclone africano che si va rafforzando sull'Italia con picchi di 37-39°C già entro il weekend a Firenze, Roma, Bologna, Prato, Terni, Pavia, Alessandria, Rovigo, e poi all'inizio della prossima settimana fino a 40 gradi in Toscana e in Pianura Padana.

"L'elevato tasso di umidità si farà sentire soprattutto dopo il tramonto e durante la notte - spiegano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronatica militare, contribuendo ad aumentare la percezione e i fastidi del caldo".

In Sardegna previste temperature torride: per avere un po' di refrigerio, bisognerà aspettare le prime ore del mattino quando entreranno le brezze di terra". Le temperature sono in progressivo rialzo con punte di 40-42° nelle zone interne dell'Isola, dai 32 ai 35° invece lungo le coste. Caldo e afa si faranno sentire in particolare nel fine settimana, a partire da venerdì: l'anticiclone africano, infatti, dominerà appunto su tutta Italia e la Sardegna farà registrare le temperature più alte: dai 40° in su.