Caldo record in Italia, venerdì il picco dell'emergenza: 11 città da bollino rosso

L'ondata di caldo che sta interessando l'Italia sta per entrare nella fase più intensa e, di conseguenza, aumenta il numero delle città interessate dall'allerta massima per la salute. Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, venerdì 31 luglio saranno 11 i centri urbani da bollino rosso. Livello, quest'ultimo, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi anche sulla popolazione sana, e non solo sui soggetti considerati come "fragili". Alla città di Campobasso, già da mercoledì in massima allerta, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti.