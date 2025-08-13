Caldo, bollino rosso a Ferragosto in 16 città di Nord e Centro Italia

il traffico di Ferragosto sulle strade italiane
L'ultimo aggiornamento del ministero della Salute vede prevalere il verde al Sud; al Centro i bollini verdi per il 15 agosto sono soltanto due
Il caldo di Ferragosto si annuncia pesante nelle città del Nord e del Centro, dove si concentrano i bollini rossi delle ondate di calore previsti dal ministero della Salute. L'ultimo aggiornamento vede prevalere il verde al Sud; al Centro i bollini verdi per il 15 agosto sono soltanto due. Delle 27 città monitorate dal ministero per quanto riguarda le previsioni delle ondate di calore, nove si trovano in sette regioni del Nord. Sono Bologna, Bolzano, Milano e Brescia, Genova, Torino, Trieste Venezia e Verona.
Al Centro le città più calde a Ferragosto sono otto, concentrate in tre Regioni. Di queste, il Lazio è decisamente la più calda, con cinque bollini rossi a Roma, Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo. Gli altri bollini rossi sono in Umbria (Perugia) e in Toscana (Firenze). I sette bollini verdi previsti per il 15 agosto si concentrano invece in tre regioni del Sud: la Sicilia è al primo posto con tre città (Palermo, Messina e Catania), seguita da Calabria (Reggio Calabria) e Puglia (Bari). Al centro sono segnate in verde Cagliari e Pescara.
