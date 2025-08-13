Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
l'ondata di calore prosegue

Caldo, bollino rosso a Ferragosto in 16 città di Nord e Centro Italia

L'ultimo aggiornamento del ministero della Salute vede prevalere il verde al Sud; al Centro i bollini verdi per il 15 agosto sono soltanto due

13 Ago 2025 - 16:27
© Afp

© Afp

Il caldo di Ferragosto si annuncia pesante nelle città del Nord e del Centro, dove si concentrano i bollini rossi delle ondate di calore previsti dal ministero della Salute. L'ultimo aggiornamento vede prevalere il verde al Sud; al Centro i bollini verdi per il 15 agosto sono soltanto due. Delle 27 città monitorate dal ministero per quanto riguarda le previsioni delle ondate di calore, nove si trovano in sette regioni del Nord. Sono Bologna, Bolzano, Milano e Brescia, Genova, Torino, Trieste Venezia e Verona.

il traffico di Ferragosto sulle strade italiane

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

Al Centro le città più calde a Ferragosto sono otto, concentrate in tre Regioni. Di queste, il Lazio è decisamente la più calda, con cinque bollini rossi a Roma, Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo. Gli altri bollini rossi sono in Umbria (Perugia) e in Toscana (Firenze). I sette bollini verdi previsti per il 15 agosto si concentrano invece in tre regioni del Sud: la Sicilia è al primo posto con tre città (Palermo, Messina e Catania), seguita da Calabria (Reggio Calabria) e Puglia (Bari). Al centro sono segnate in verde Cagliari e Pescara.

Ti potrebbe interessare

ondata di calore
caldo
bollino rosso

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema