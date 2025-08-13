Caldo, bollino rosso a Ferragosto in 16 città di Nord e Centro Italia

Al Centro le città più calde a Ferragosto sono otto, concentrate in tre Regioni. Di queste, il Lazio è decisamente la più calda, con cinque bollini rossi a Roma, Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo. Gli altri bollini rossi sono in Umbria (Perugia) e in Toscana (Firenze). I sette bollini verdi previsti per il 15 agosto si concentrano invece in tre regioni del Sud: la Sicilia è al primo posto con tre città (Palermo, Messina e Catania), seguita da Calabria (Reggio Calabria) e Puglia (Bari). Al centro sono segnate in verde Cagliari e Pescara.