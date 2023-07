Calcio under 15, partita truccata tra ragazzini | La combine organizzata dai genitori, squalificati tre baby giocatori

Calcio under 15 in Toscana coinvolto in uno scandalo: la squadra pisana dello Zambra è stata esclusa dai campionati regionali per aver truccato una partita.

L'illecito, confermato anche in terzo grado della giustizia sportiva, è stato commesso nel maggio del 2022, quando si gioca uno pareggio valido per i play out nel campionato toscano dei Giovanissimi Regionali Élite, dove militano gli under 15. Secondo i giudici, spiega La Nazione, lo Zambra avrebbe perso la partita contro il Montignoso per far retrocedere la Floria Grassina Belmonte. Quest'ultima società non ci sta e invia un esposto alla procura federale dove segnala, a suo dire, una serie di anomalie come un video girato in tribuna dove alcuni adulti commentano in modo sospetto il rigore inesistente ma dato e un dialogo tra due giocatori.

Assolto in primo grado, lo Zambra viene condannato dalla Corte federale d’appello a sezioni unite. Infine il Collegio di garanzia del Coni conferma la sentenza con le relative squalifiche e penalità. La società incriminata si è sempre difesa sostenendo la propria innocenza ed estraneità ai fatti contestati.