Calcio, scommesse su partite di Lega Pro: tre arresti

Tre persone, tra cui un ex calciatore del Bisceglie, sono state arrestate dalla polizia per frode in competizione sportiva nell'ambito di un'inchiesta della Procura distrettuale di Catania. Nei confronti degli indagati il Gip ha disposto i domiciliari. Sono in corso perquisizioni e sequestri. La polizia postale ha scoperto un sodalizio criminoso dedito alla realizzazione di frodi in alcune competizioni calcistiche di Lega Pro.