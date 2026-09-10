Dal pulpito al campo da calcio: il nuovo attaccante del Quadri è... il viceparroco

C'è chi dice che il calcio sia una fede. Lo sanno bene a Quadri, in provincia di Chieti, dove la squadra locale ha ingaggiato il nuovo attaccante pescando non dalla lista degli svincolati, ma da quella dei... prelati. Proprio così, perché a vestire la maglia rossoblu nel campionato di Terza categoria sarà padre Oden Maneck, che nella vita di tutti i giorni indossa l'abito talare ed è il viceparroco del paese. Nato in Tanzania, classe 1991, il sacerdote aveva iniziato ad allenarsi con la squadra già lo scorso anno: "È venuto al campo e ha chiesto di giocare - il commento del presidente Gabriele D’Aloisio - Ed è stato ovviamente accolto con piacere. L’anno scorso non era stato possibile tesserarlo per problemi burocratici, ma questa volta è stato tra i primi a firmare". Gli avversari sono avvisati: sul campo del Quadri, da quest'anno, c'è qualcuno che predica calcio.