Calcinato (Brescia), 33enne accoltellato all'esterno di un bar: morto

A Calcinato (Brescia) un 33enne di origini albanesi, Alfons Kola, è morto dopo essere stato accoltellato all'esterno di un bar.

Le sue condizioni erano apparse subito disperate e l'uomo, dopo l'arrivo in ospedale, era stato sottoposto a un intervento chirurgico. Per lui non c'è stato però niente da fare. Per l'omicidio è stato fermato un uomo di 52 anni, Petrit Gega, connazionale della vittima.