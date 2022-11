Vibo Valentia, accoltella rivale in amore: arrestato un minore

A Vibo Valentia, un minorenne è stato arrestato con l'accusa di aver accoltellato il fidanzato della ragazza della quale si era invaghito.

I fatti risalgono al 31 ottobre. Dopo essere stato rifiutato via social dalla giovane, il minorenne avrebbe dato un appuntamento al rivale in amore, un diciottenne. All'esisto dell'incontro chiarificatore, lo avrebbe colpito più volte al torace e all'addome e poi lo avrebbe lasciato a terra sanguinante. La vittima si è salvata grazie all'intervento di alcuni passanti ed è stata portata in ospedale. L'autore dell'aggressione è stato accompagnato in una comunità ministeriale a Catanzaro.