Vibo Valentia, il museo del mare a Bivona è pronto ma non aprirà mai al pubblico

Nel 2014 a Bivona, in provincia di Vibo Valentia, erano iniziati i lavori di ristrutturazione per trasformare l’ex tonnara in un museo del mare. Un progetto che voleva ridare alla città un pezzo della sua storia con il riparazione delle barche che una volta servivano alla pesca e alla condivisione di conoscenze ormai andate perdute.



“Striscia la Notizia” purtroppo, però, ha scoperto che il museo del mare, costato un milione e 300mila euro di fondi europei, non aprirà mai le porte. Sebbene i soldi siano stati spesi e la ristrutturazione completata, il progetto si è fermato: le finestre sono state sbarrate, le porte cementate e le barche, simboli della tradizione locale, abbandonate all’esterno alla mercé di vento e pioggia. Un abbandono completo che non lascia molte speranze al museo del mare.