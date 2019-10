Vibo Valentia, feto morto per mancato cesareo: indagata la ginecologa

L'inchiesta è stata avviata sulla base di una denuncia presentata dai genitori del feto deceduto. Per sabato è stata fissata l'autopsia sul corpicino.

I medici: "Catastrofe, urge un patto tra Regioni" - Sul caso è intervenuto anche il presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), Filippo Anelli: "Una notizia molto dolorosa che dimostra come la situazione in Calabria sia catastrofica: è necessario un intervento di emergenza da parte del governo e tutte le Regioni dovrebbero assumere e promuovere un 'patto di solidarietà economica e di professionisti' per sostenere la sanità calabrese. Le conseguenze della disorganizzazione non possono ricadere sui cittadini".